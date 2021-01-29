Honda, PCX125 modelini 2021 yılı için yeniledi

Honda'nın ilk kez 2010 yılında satışa sunduğu ve o günden bu yana Türkiye de dahil olmak üzere tüm Avrupa pazarında toplamda 140 bin adetin üzerinde satış rakamını geride bıraktığı belirtilen scooter segmentindeki temsilcisi PCX125, 2021 yılında yenilenen versiyonu ile yollara çıkıyor.

Verilen bilgiye göre güvenilir, konforlu ve kompakt boyutlarıyla oldukça kıvrak bir sürüş sunan yeni PCX125, ABS başta olmak üzere uzun süredir beklenen özelliklere kavuştu. Rahat ve destekli oturma pozisyonu, selenin altına gizlenen geniş bagajı ve ileri seviyede malzeme kalitesiyle segmentinde fark oluşturacak olan yenilenen model, Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC), Kombine Fren Sistemi, Akıllı Anahtar Teknolojisi, CVT Şanzımanı, Start&Stop Sistemi, LED teknolojisine sahip ön ve arka farları, yenilenen LCD gösterge paneli ve USB Type-C Soketi gibi özellikleriyle de kullanıcılarına üst seviye bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

Yüksek çekiş gücü ve düşük yakıt tüketimi sunan geliştirilmiş motor

Yenilenen modelin motoru hakkında şu bilgiler verildi: Su soğutmalı tek silindirli 4 zamanlı geliştirilmiş SOHC Smart Power Plus (eSP+) motor, kalkış ve ara hızlanma anlarında maksimum hız seviyesine ulaşılmasını sağlıyor. Yüksek çekiş gücü ve düşük yakıt tüketimini bir arada sunarak 8 bin 750 d/d'da 9,2 kW güç üreten motor, 6 bin 500 d/d'da 11,8 Nm tork kullanıma sunuyor. Euro 5 uyumluluğu ile de çevreci bir yapı sergileyen yenilenen model, 8,1 litrelik deposu ile uzun menzil performansı sergiliyor.

Yenilenen güvenlik teknolojileri

Yenilenen modelin güvenlik teknolojileri hakkında şu bilgiler verildi: Ani fren yapıldığında tekerleklerin kilitlenmesini önlemek için geliştirilen ABS ile kaygan yol koşullarında dahi kızaklamayı engelleyerek güvenli bir duruş imkanı sunuyor. Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC), arka tekerleğin çekişini sürekli olarak kontrol ederek ön tekerlekle arasında herhangi bir fark olması durumunda yakıt enjeksiyonuna müdahale ederek kaymayı önlüyor. CVT şanzıman teknolojisi, motor devri, hız durumu ve yol şartlarına göre otomatik olarak ideal vites oranını ayarlıyor ve hareket halindeyken sürücünün tamamen yola odaklanmasına imkân tanıyor. Yeni PCX125'in sürüş güvenliğine önemli bir katkı sağlayan Kombine Fren Sistemi ise sadece bir tekere fren yapıldığında diğer tekere de basıncı ileterek güvenli ve kısa bir duruş mesafesi sağlıyor.

Teknolojinin son standartları yenilenen modelde bulunuyor

Verilen bilgiye göre, şirketin mühendisleri tarafından geliştirilen Akıllı Anahtar teknolojisi sayesinde anahtar cepteyken bile ‘Start' tuşuna basıldığından motosiklet hareket etmeye hazır hale geliyor. Böylece sürücü gaz kolunu çevirerek yola çıkabiliyor. Yenilenen modelde sunulan Start&Stop Sistemi, frene 3 saniye boyunca basıldığında motoru otomatik olarak kapatmayı ve gaz koluna tekrar basıldığında ise motoru yeniden çalışır hale getirmeyi sağlıyor.

Yeni PCX125'e dinamik bir görünüm katan LED aydınlatmalar, sis gibi zorlu şartlarda bile yüksek bir ışık üreterek güvenli seyahat edilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca LED teknolojisi, sunduğu düşük enerji sarfiyatı sayesinde yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılmasına da katkı sağlıyor. Yenilenen LCD Gösterge Paneli, sürüş sırasında ihtiyaç duyulan devir ve hız gibi bilgilerin kolayca takip edilmesini sağlarken işlevselliği artırılmış USB Type-C soketi ise akıllı telefonların daha hızlı şarj edilebilmesine imkan tanıyor.

Yenilenen model, 4 farklı renkte yollara çıkıyor

Siyah, kırmızı, gri ve beyaz olmak üzere 4 farklı renk seçeneği ve 30 litrelik geniş bagajı bulunan yeni PCX125'in Şubat ayından itibaren satışa çıkacağı belirtildi.