Honda, Türkiye motosiklet sektöründeki liderliğini sürdürdü

Türkiye motosiklet pazarı 2020 yılını 108 bin 664 adetlik satış ve bir önceki yıla göre yüzde 2,7 oranındaki artış ile kapattı. Dünyanın en çok satan motosiklet markalarından olan Honda, Türkiye'deki büyüyen pazarda motosiklet satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 13 oranında artırarak 27 bin 375 adetlik motosiklet satışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Marka, yüzde 25 oranındaki pazar payı ile de 2020 yılını tarihindeki en yüksek pazar payı ile kapatarak liderliğinin 6'ıncı yılına girdi.

2020 yılında Türkiye'de satılan her 4 motosikletten biri Honda oldu

Şirket açıklamasına göre Türkiye motosiklet pazarında üst üste 6'ıncı kez liderliğini ilan eden marka, 2020 yılında da Türkiye'de satılan her 4 motosikletten biri oldu. Marka, 2021 yılına da yeni modelleri ile iddialı başladı. Honda, Scooter segmentindeki rekabeti kızıştıracak en iddialı modellerinden biri olan PCX125 modelini 2021 yılı için tamamen yenileyerek Şubat ayından itibaren 29 bin 800 TL'lik fiyatıyla meraklılarının beğenisine sundu.