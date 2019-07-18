Honda yeni hibrit aracını Türkiye'de satışa sunuyor

Avrupa'da satışa sunulan ilk hibrit Honda SUV modeli olan Honda CR-V Hybrid, klasik hibrit motorlara göre şehir içi sürüşlerde önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlıyor. Akıllı çok modlu sürücü özelliğiyle de tercih edilen araç Türkiye'de de alıcılarını bekliyor.

Honda CR-V Hybrid için düzenlenen toplantıda Honda'nın bugüne kadar dünyada 3 milyona yakın hibrit araç sattığını belirten Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “Honda olarak insana verdiğimiz değeri, insanlığı daima ileri taşıyarak gösteriyoruz. Tıpkı 1999 yılında hibrit teknolojisini Avrupalı kullanıcıların, 2007 yılında ise Türk kullanıcıların hayatına ilk katan marka olmamız gibi. O günden beri, süper spor modelimiz NSX de dahil olmak üzere hibrit otomobil sayımız hızla artmaya devam ediyor. Günümüz Formula 1 teknolojisinde hem Red Bull hem de Toro Rosso takımlarında kullandığımız hibrit motor her geçen gün yarış performansını artırarak hedefine emin adımlarla ilerliyor. Şimdi de yeni CR-V ile i-MMD adını verdiğimiz en gelişmiş hibrit teknolojimizi size sunmanın heyecanını yaşıyoruz. CR-V Hybrid modelimizi bizim 2030 global vizyonumuz kapsamında çok önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Ve ilk defa CR-V Hybrid'te kullandığımız i-MMD motor teknolojisi ile yeni bir dönem başlatıyoruz” dedi.

Honda CR-V Hybrid'in satışa çıktığı pazarlarda 30 bin satış adedine ulaşmasını öngördüklerini belirten Başkan Tsumura ayrıca “Türkiye'de hibrit araçların algılanması hızla arttı. 2016 ve 2018 sonuçlarına göre, Avrupa'da hibrit araç seçeneğini düşünenlerin oranı yüzde 18'den yüzde 34'e yükselirken, dizel düşünürlerin oranı yüzde 73'ten yüzde 59'a düştü. Bu verilerin, hibrit teknolojisinin önümüzdeki dönemi belirleyeceği en önemli göstergeler olduğuna inanıyoruz” dedi.

“Üç farklı sürüş modu mevcut”

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer de, SUV segmentine öncülük eden Honda CR-V'nin hibrit modelinde önemli bir teknolojinin öne çıktığına dikkat çekti. Kılıçer, “Honda'ya özgü i-MMD (akıllı çok modlu sürücü) teknolojisi ile yola çıkan ilk araç Honda CR-V Hybrid oldu. Honda CR-V Hybrid, elektrik motoru devredeyken benzinli motorun elektrik üretmesini sağlayan bu teknoloji sayesinde yakıt ve elektrik enerjisini en verimli şekilde kullanmayı sağlıyor. Elektrikli sürüş, Hybrid sürüş ve benzinli sürüş olmak üzere üç farklı sürüş modu arasında otomatik olarak geçiş yapılmasını sağlayan i-MMD teknolojisi, sürücünün sürüş modları arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu da Honda CR-V Hybrid'i klasik hibrit araçlar arasında farklı kılıyor” şeklinde bilgi verdi.

Bülent Kılıçer, mevcut CR-V'nin sofistike ve sportif dış görünümünü taşıyan Honda CR-V Hybrid'in de karasöre bütünleşmiş şasisi, sahip olduğu sürüş dinamikleri, asfalt ve off-road performansı, üstün konfor seviyesi ile tüm zamanların en güvenli CR-V'si olma özelliğini de taşıdığını belirtti.

Verilen bilgilere göre, yeni Honda CR-V Hybrid, özgün bir dijital gösterge ekranına sahip. Bu ekran o anki sürüş modunu gösterirken aynı zamanda sürücünün aracı harekete geçirme noktasında hangi güç kaynağının nasıl davrandığını anlamasını da sağlıyor. Sistem lityum-iyon bataryanın şarj durumunu veya grafikler halinde sistemin enerji tüketimini gösteriyor.

Söz konusu araç, Türkiye'de 450 bin TL fiyatla alıcı arıyor.