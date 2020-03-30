İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Honda'ya Red Dot'tan 3 ödül

Honda'ya Red Dot'tan 3 ödül
Honda'ya Red Dot'tan 3 ödül

Honda, Red Dot Tasarım Ödülleri 2020’de farklı kategorilerde 3 ödülün sahibi oldu.

Otomotiv endüstrisinin en önemli ve en prestijli organizasyonları arasında yer alan ve Almanya'nın Essen şehrinde düzenlenen Red Dot Tasarım Ödülleri'nin 2020 sonuçları belli oldu. Honda'nın Honda e modeli Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında 'Best of the Best' (en iyinin de iyisi) seçilerek her kategorinin en iyisine verilen büyük ödülün sahibi oldu. Honda e ayrıca 'Akıllı Ürün' kategorisinde ‘Red Dot 2020' ödülünü alırken, Honda CBR1000RR-R Fireblade SP motosiklet modeli de yine ‘Akıllı Ürün' kategorisinde yüksek tasarım kalitesi ile ‘Red Dot 2020‘ ödülüne layık görüldü. Red Dot Tasarım Ödülleri 2020 kapsamında 3 ayrı ödülün sahibi olan marka, ürün tasarımı, marka tasarımı ve iletişim tasarımı alanlarındaki performansıyla dikkat çekti.

Verilen bilgiye göre, Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında daha önce de birçok ödülün sahibi olan marka, 2001 yılında S2000 modeli ile 2006 yılında ise Civic modeli ile ‘Best of the Best' (En İyinin de İyisi) ödülüne layık görüldü. Marka ayrıca 2008 yılında Avrupa Accord Tourer modeli ve 2009 yılında Insight modeli ile Red Dot ödüllerini aldı.

Ödül alan ürünlerin, çağdaş tasarımın büyük müzelerinden olan Red Dot Tasarım Müzesi'nde sergileneceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.