İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Honduras'ta 54 kişi Dang hummasından öldü

Honduras'ta 54 kişi Dang hummasından öldü
Honduras'ta 54 kişi Dang hummasından öldü

Honduras'ta Dang hummasından 54 kişinin ölmesi, 28 bin 600 kişinin de hastanelere başvurması üzerine acil durum ilan edildi. Ülkede yaşanan salgında klasik Dang humması vakalarında yüzde 29, ağır veya hemorajik Dang humması vakalarında ise yüzde 51 artış olduğu açıklandı.

Dang humması Honduras'ta 54 kişinin ölümüne ve 28 bin 600'den fazla kişinin hastanelere başvurmasına neden oldu. Bu yüzden ülke genelinde 26 kamu hastanesinin sistemi çöktü. Honduras Büyükşehir Sağlık Bölgesi Başkanı Karla Pavon'un verdiği bilgilere göre hastalığa yakalananların 7 bin 600'ünün durumunun ağır olduğu açıklandı.

Önlemler artırıldı 

Hayatını kaybeden 54 kişinin kanamalı Dang humması geçirdiği, bu vakaların çoğunun Cortes bölgesinden hastanelere getirildiklerini bildirdi. Yetkililer ayrıca uzmanların 30'dan fazla ölüye otopsi yaptığını ve cesetlerin tamamında Dang humması belirtileri saptandığını kabul etti.
Hükümet vakalar nedeniyle acil durum ilan etti. Kontrol ve önlemler iki katına çıkarıldı. El Salvador Sağlık Bakanı Ana Orellana Bendek, sivrisinek üreme alanlarının ortadan kaldırılması için bir kampanya başlatıldığı geçen Çarşamba gününden bu yana Dang humması şüphesi ile ateşli vaka raporlarında düşüş olduğunu iddia etti. Honduraslı yetkililer “aedes aegypti” sivrisineğinin Dang virüsünün yayılmasında önemli bir payının olduğunu açıkladı.

Filipinler'de de acil durum ilan edildi 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Amerika'daki düşük Dang virüsü iletimi ile neredeyse iki yıl süren bir sürenin sonunda "hem klasik hem de ağır Dang humması vakası sayısında artış eğilimi olduğu" konusunda uyardı. WHO Amerika Bölgesi verilerine göre, Dang humması şüphesiyle 1,1 milyon vakanın olduğu, yüzde 46'sının klinik laboratuvar kriterleri ile hastalık için pozitif olarak doğrulandığı açıklandı. Geçtiğimiz günlerde de Bangladeş Sağlık Bakanlığı 2019 yılında Dang humması nedeniyle hastaneye yatanların sayısının 7 bin 179'u geçtiğini açıklamıştı. Filipinler'de ise Dang humması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 456'yı geçti.
 

Serkan Bayar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.