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Honduras'ta linç edileceğini düşünen hakem silah çekti

Honduras'ta linç edileceğini düşünen hakem silah çekti
Honduras'ta linç edileceğini düşünen hakem silah çekti

Honduras’ta oynanan amatör küme futbol maçının ardından maçı yöneten hakem taraftarlar tarafından linç edileceğini düşünerek silah çekerek kendisini korumaya çalıştı.

Honduras’ta linç edileceğini düşünen hakem silah çekti - Tıkla İzle

Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ın La Jigua eyaletinin Copan kentinde geçtiğimiz hafta sonu oynanan amatör küme futbol maçı ilginç görüntülere sahne oldu. Verdiği kararlar beğenilmeyen maçın hakemi son düdüğün ardından oyuncular ve taraftarların kendisini linç edeceğini düşünerek, silahını çekerek kendisini korumaya çalıştı.

Hakemin silahı şortunda taşıdığı tahmin edilirken, hakemin silahlı görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Olayda her hangi bir saldırı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Serkan Bayar

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