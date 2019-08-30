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Hong Kong eylemcilerinin lideri gözaltında

Hong Kong eylemcilerinin lideri gözaltında
Hong Kong eylemcilerinin lideri gözaltında

Hong Kong'da demokrasi yanlısı eylemci Joshua Wong gözaltına alındı.

Önde gelen demokrasi yanlısı aktivisti Joshua Wong, kurduğu siyasi parti Demosisto'dan yapılan açıklamaya göre, Hong Kong'da gözaltına alındı .Açıklamada, Wong'un yerel saatle 07:30'da bir tren istasyonunda dolaşırken aniden özel bir aracın içine itilerek götürüldüğü bildirildi. Wong'un Wan Chai bölgesindeki polis merkezine götürüldüğü belirtildi.

Bir diğer önemli aktivist olan Agnes Chow da bu sabah tutuklandı. Hong Kong polisi, her iki aktivistin de başkalarını yetkisiz bir meclise katılmaya teşvik etme ve bilerek yetkisiz bir mecliste yer alma şüphesiyle gözaltına alındığını söyledi. Wong yetkisiz olarak bir meclis kurmakla da suçlanıyor.  

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