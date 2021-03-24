Hong Kong, Pfizer-BioNTech aşısının kullanımını durdurdu

Dünya genelinde birçok ülkede korona virüse karşı aşı uygulamaları devam ederken, Hong Kong'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Hong Kong yönetimi tarafından yapılan açıklamada Pfizer-BioNTech tarafından üretilen korona virüs aşılarının kullanımının, teslim edilen bir partideki aşı şişesi kapaklarının kusurlu olduğu gerekçesiyle askıya alındığı duyuruldu. Konunun dağıtıcı firma Fosun Pharma, Pfizer ve BioNTech şirketleri tarafından araştırıldığı ifade edildi.

Fosun Pharma ve BioNTech ise aşının güvenli olmadığına dair bir neden bulunmadığını belirterek aşılamanın "tedbir" amacıyla durdurulduğunu aktardı.

Hong Kong Sağlık Direktörü Constance Chan, kusurlu kapakların 210102 numaralı partilerde bulunduğunu, toplam 585 bin dozdan oluştuğunu açıkladı.

Hong Kong'da son 24 saatte 10 yeni korona virüs vakasının tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 11 bin 420'ye yükseldi. Virüs nedeniyle 204 kişi ise hayatını kaybetti.