Hong Kong Üniversitesi'nde sergilenen Tiananmen Katliamı heykeli kaldırıldı

Tiananmen Meydanında 1989 tarihinde hükümeti protestoları sırasında öldürülenlerin anmak amacıyla yapılan ve yıllardır Hong Kong Üniversitesi'nde sergilenen heykel kaldırıldı.

Danimarkalı sanatçı Jens Galschiot tarafından yapılan ve üniversitede 24 yıldır sergilenen heykel, 8 metre uzunluğunda ve öldürülen insanların cesetlerini üst üste konulmuş şekilde gösteriyordu. Üniversiteden kaldırılan heykelin depoya götürüldüğü doğrulanırken Hong Kong Üniversitesi, heykelin güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle kaldırıldığını duyurdu.

Heykelin kaldırılmasını eleştiren Danimarkalı Sanatçı Jeans Galschiot, ülkeden yasal dokunulmazlık isteyerek heykeli Danimarka'ya götürmek istediğini söyledi ancak teklifi reddedildi. Danimarkalı sanatçı sosyal medya hesabından, “O heykel benim ve korkarım onu yok edecekler” açıklamasını yaptı.

1997 yılında da İngiltere'nin demokrasi yanlısı protestocuları Çin'e teslim etmesi üzerine hükümet, 100 demokrasi yanlısı vatandaşı tutuklamıştı. Geçen yıl da yasaklara rağmen Tiananmen Meydanı'nda gösteri düzenleyen 24 kişi tutuklanmıştı.