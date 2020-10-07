İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hong Kong'da 102 karatlık elmas 15.7 milyon dolara satıldı

Hong Kong'da 102 karatlık elmas 15.7 milyon dolara satıldı
Hong Kong'da 102 karatlık elmas 15.7 milyon dolara satıldı

Hong Kong’da düzenlenen açık arttırma 102.39 karatlık elmas 15.7 milyon dolara satıldı.

İngiltere merkezli müzayede evi Sotheby's tarafından Pazartesi günü Hong Kong'da internet üzerinden düzenlediği açık artırmada 102.39 karatlık elmas anonim bir alıcı tarafından telefon üzerinden verilen teklif ile 15.7 milyon dolara satın alındı. Sotheby's, elmasın tahmini satış değerinin 10 ile 30 milyon dolar arası olmasını beklediklerini ifade ederek elmasın, “Rezervsiz açık arttırma yolu ile satılan dünya standartlarındaki ilk elmas” olduğunu açıkladı. Sotheby's tarafından alıcı hakkında yapılan açıklamada, “Açık artırmaya Japonya'dan katılan alıcı, elmasa ikinci kızının ismi olan Maiko Star adını verdi” ifadesini kullandı.

77 Diamonds firmasının Genel Müdürü Tobias Kormind, “Elmasın alıcısı iyi bir pazarlık yaptı. Satıcı elmas üzerine rezerv koymadan sıyrılmaya çalıştı. Bu boyuttaki bir elmas için benzeri görülmemiş bir hareket. Ancak sahibini geri ısırmayı bekleyen bu cesur kararın ardından elmas beklenilenden daha düşük bir fiyata satıldı” ifadelerini kullandı.

Diacore firması tarafından 102.39 karatlık elmas, Kanada'da bulunan De Beers' Victor madeninden elde edilen ham şekli kesilerek üretildi. Diacore, satılan elmasın dünyada sadece 8 adet bulunan 100 karatın üzerindeki, D renkli elmastan biri olduğunu ifade etti. Şu ana kadar 8 nadir elmastan 6'sı Diacore firması tarafından satıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.