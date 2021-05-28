Hong Kong'da hapiste bulunan medya patronu Lai'ye 14 ay yeni hapis cezası

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde mahkeme, hapisteki demokrasi yanlısı medya patronu Jimmy Lai'yi 1 Ekim 2019'da izinsiz gösteri düzenleme suçundan 14 ay hapis cezasına çarptırdı. Hong Kong Bölge Mahkemesinde görülen davada aynı suçtan yargılanan ve aralarında Figo Chan, Lee Cheuk-yan, Albert Ho, Leung Kwok-hung gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu toplam 9 kişiye ise 18 ay hapis cezası verildi.

73 yaşındaki Lai, 18 Ağustos ve 31 Ağustos 2019 tarihlerinde benzer gösterilere katıldığı için hakkında 14 aya kadar verilen ayrı bir cezayı çekmek için Aralık ayından beri hapiste bulunuyordu. Medya patronunun, ayrı bir ulusal güvenlik kapsamında yargılandığı davada kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilmişti.

Hakim Amanda Woodcock, geçtiğimiz Nisan ayındaki duruşmada Ağustos 2019'da izinsiz yürüyüş organize etmekten ve protestoya katılmaktan suçlu bulunan Lai'nin yeni cezasının bir kısmını arka arkaya çekeceğini, toplam 20 ay hapiste kalacağını ifade etti. Woodcook, "Barışçıl, şiddet içermeyen bir yürüyüş çağrısında bulundular, ancak bu gerçekçi değildi" diye konuştu.

Lai'nin 2 ay önce banka hesaplarına ve yüzde 71.26'lık hisseye sahip olduğu Next Digital adlı medya şirketine el konulmuştu. Öte yandan, Hong Kong'da yasa dışı bir toplantıya ya da gösteriye katılanlara 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Ağustos 2019'da protestocular, suçluların Çin'e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısına karşı yürüyüşler gerçekleştirmiş, tansiyonun yükseldiği hükümet karşıtı gösterilerde şiddet olayları yaşanmıştı.