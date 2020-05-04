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Hong Kong'da korona virüse rağmen halk, plajlara akın etti

Hong Kong'da korona virüse rağmen halk, plajlara akın etti
Hong Kong'da korona virüse rağmen halk, plajlara akın etti

Hong Kong'da iki haftadır yerel olarak Covid-19 vakası tespit edilmezken halk plajlara akın etti.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 248 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında birçok ülkede tespit edilen vaka sayıları düşüşe geçti. Çin'in özerk bölgesi Hong Kong'da Sağlık Koruma Merkezi (CHP), son iki haftadır yerel olarak korona virüs vakası bildirmedi. Ancak yetkililer tarafından vatandaşlara sosyal mesafeyi olabildiğince sürdürme uyarısı ve daha az dışarı çıkmaları yönünde uyarı yapılmasına rağmen halk kendini dışarı attı.

Bazıları parkları, su kenarlarını tercih ederek sıcak havanın tadını çıkarırken bazıları da plajlara akın etti. Güneyde yer alan Repulse Bay bölgesinde sahil şeridi dolup taşarken Lantau Adasında da benzer manzaralar kaydedildi.
Öte yandan Hong Kong'da şu ana kadar Covid-19'a bağlı toplam bin 40 vaka kayıtlara geçerken 4 kişi de hayatını kaybetti. Virüsü yenip iyileşenler sayısı ise 879 olarak açıklandı.

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