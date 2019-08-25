Hong Kong'da molotoflu eylem

Hong Kong'da gösteriler aralıksız devam ederken, barışçıl protestolarda 1 haftalık sakinliğin ardından şehrin sokakları yeniden çatışmalara sahne oldu. Çin tarafından idare edilen demiryolu şirketinin göstericilerin toplanmasını önlemek için bazı seferleri askıya almasının ardından protestocular, Tsuen Wan'dan yürüyerek şehrin en büyük konteyner limanı olan Kwai Chung'daki stadyuma ulaştı. Eylemcilerden bazıları söktükleri kaldırım taşlarını polise fırlatırken, bazıları da zemini kaygan hale getirerek polisin ilerleyişini durdurmak için yolları deterjana buladı. Havanın kararmasının ardından gösteri alanından ayrılmayan yüzlerce kişi, boş gaz bombası kutuları, kaldırım taşları, metal çubuklar gibi materyalleri topladı. İlerleyen saatlerde göstericilerin başlattığı çatışmalar birçok farklı noktaya yayıldı. Eylemcilerin şehrin sokaklarına en az 6 adet molotof kokteyli fırlattığı kaydedildi. Çatışmaların gittikçe tehlikeli bir hal alması üzerine Hong Kong polis güçleri, yıllar sonra ilk kez göstericilere tazyikli su ile müdahalede bulundu. Polis, günün erken saatlerinde gösterilere karşı bir “dağıtma operasyonu” başlatacakları konusunda uyarıda bulunmuş ve eylemcilere bölgeyi terk etmelerini söylemişti.

Hong Kong emniyet güçleri tarafından yapılan açıklamada, “Bazı aşırıcı protestocular korkulukları söküp dolu su şişeler, bambu çubuklar, trafik konileri ve diğer nesnelerle barikatlar kurdular. Bu tür eylemler vatandaşlarla sürücülerin can güvenliğini tehdit ediyor ve bölgede trafiği felç ediyor” ifadeleri yer aldı.

Pui Yi Chan