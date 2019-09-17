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Hong Kong'da tren kazası: 8 yaralı

Hong Kong'da tren kazası: 8 yaralı
Hong Kong'da tren kazası: 8 yaralı

Hong Kong’da trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Haftalardır Çin karşıtı protestolara ev sahipliği yapan Hong Kong'da tren kazası meydana geldi. Yüzlerce yolcusu bulunan trenin Kowloon'da raydan çıkması sonucu yaşanan kazada 8 kişi yaralandı. Kaza bölgesi güvenlik kordonuna alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın nedeni ise henüz belirlenemedi.
Hong Konglu yetkililer, kazada yaralananların 5'inin hastaneye kaldırıldığını ifade etti. İtfaiye yetkilileri hastaneye kaldırılan yaralıların omuz ve boyunlarından yaralandığını dile getirdi.

Pui Yi Chan
 

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