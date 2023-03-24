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Hong Kong'ta depo yangını: 3 bin 600 kişi tahliye edildi

Hong Kong'ta depo yangını: 3 bin 600 kişi tahliye edildi
Hong Kong'ta depo yangını: 3 bin 600 kişi tahliye edildi

Hong Kong'un Kowloon bölgesindeki bir depoda çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin 600 kişi bölgeden tahliye edildi.

Hong Kong'un en kalabalık bölgelerinden biri olan Kowloon'daki bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bölgedeki okullarda ve diğer binalarda bulunan yaklaşık 3 bin 600 kişi tahliye edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, rüzgarla yayılan duman ve koku nedeniyle kapı ve pencerelerin kapalı tutulması tavsiye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çabası sonucunda söndürüldü.

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