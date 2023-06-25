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Hopa'da heyelan korkuttu, 1 tır zarar gördü, o anlar kameraya yansıdı

Hopa'da heyelan korkuttu, 1 tır zarar gördü, o anlar kameraya yansıdı
Hopa'da heyelan korkuttu, 1 tır zarar gördü, o anlar kameraya yansıdı

Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda sahil yolunda 1 tır zarar gördü. Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanırken o anlar anbean kameraya yansıdı.

Hopa'da heyelan korkuttu, 1 tır zarar gördü, o anlar kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Heyelan Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasındaki Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı köyü mevkiinde meydana geldi. Sarp Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış için yol kenarında bekleyen uluslararası taşımacılık yapan tırların bulunduğu alana, yamaçtan kopan taş ve toprak kütleleri düştü. Kara yolu çift yönlü ulaşıma kapanırken bir tırda hasar oluştu. Heyelanda can kaybı ve yaralanan olmazken karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

Öte yandan heyelan anı ise araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde heyelan nedeniyle etrafı toz bulutu kapladı.

Fatih Büyük
 

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