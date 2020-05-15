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Hoparlörden müzik sesi değil 'uyuşturucu' çıktı

Hoparlörden müzik sesi değil 'uyuşturucu' çıktı
Hoparlörden müzik sesi değil 'uyuşturucu' çıktı

Uşak’ta narkotik polisleri tarafından bir eve gerçekleştirilen operasyonda eski tip hoparlörün içinden uyuşturucu madde çıktı. O anlar polis kamerasına yansırken, gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklandı 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. 28 polisin katılımıyla 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen evlerden birinde arama yapan polis, eski tip hoparlörün içinde çeşitli uyuşturucu maddeler buldu. O anlar polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Operasyonlar sonucunda toplamda 8,45 gram metamfetamin, 1 buçuk gram esrar, 4 adet extacy ve 3 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 13 kişiye ise ‘uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

Mine Tatay - Fırat Akay
 

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