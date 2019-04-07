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Horon sonrası kalp krizi geçiren şahıs öldü

Horon sonrası kalp krizi geçiren şahıs öldü
Horon sonrası kalp krizi geçiren şahıs öldü

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Özkürtün beldesinde düzenlenen eğlencede oynadığı horon sonrası kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Özkürtün beldesine bağlı Karaçukur Mahallesi'nde yaşayan Hasan Kabadayı (51), dün akşam Özkürtün Belediyesi terminalinde düzenlenen "Birlik ve Kucaklaşma" etkinliğinde horon oynadıktan sonra kenarda otururken kalp krizi geçirdi. Daha önce kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenilen Kabadayı'nın duran kalbi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından çalıştırılamadı. Kürtün Devlet Hastanesine kaldırılan Kabadayı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kabadayı'nın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Özkürtün'de kılınacak cenaze namazının ardından Karaçukur Cami Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedileceği öğrenildi.  

Recep Ergin
 

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