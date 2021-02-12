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Hortum çatıları uçurdu, asırlık ağaçları da kırdı...Başkan olay yerini inceledi

Hortum çatıları uçurdu, asırlık ağaçları da kırdı...Başkan olay yerini inceledi
Hortum çatıları uçurdu, asırlık ağaçları da kırdı...Başkan olay yerini inceledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hortumun hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Dün geceki hortumda çok sayıda binanın çatısı uçtu, 20'den fazla araçta hasar meydana geldi. 4 tekne batarken, asırlık ağaçların yıkıldığı ve çatıların uçtuğu bölgede inceleme yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Tek tesellimiz can kaybı olmaması" dedi

Ayvalık Çamlık ve Sarımsaklı bölgesinde ilk belirlemelere göre, 4 binada çatı uçması, 12 binada cam kırılması, 20 araçta da uçan parçalar sebebiyle maddi hasar meydana geldi. Çok sayıda ağaç devrilirken 4 tekne de battı.

Ağacları kökünden söken, araçlara, evlere zarar veren ve tekneleri batıran hortumun zarar verdiği alanları tek tek gezip incelemelerde bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, "Gün ağardıktan sonra hortumun verdiği zararı daha net görebiliyoruz. Özellikle Sarımsaklı bölgesinde bazı binaların çatıları uçmuş durumda çatıların uçmasıyla birlikte çatılar araçların üzerine düşerek maddi zarar vermiş, Ayvalık Belediyesi'nin tüm ekipleri hortumun çıktığı andan itibaren sahadaydı. Gerekli çalışmaları yaptılar. Şu an Ayvalık Belediyesi'ne ait bir işletmenin önündeyiz. İşletmede de ciddi bir hasar meydana gelmiş. Biz buna şükür diyoruz. Allah beterinden korusun, hortum bir hat şeklinde gelmiş ne varsa yıkıp geçmiş. Can kaybı olmaması bizim için mutluluk verici bir durum, yaralanan kimse de yok ama ciddi maddi hasarlar var" dedi.

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