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Hortum koca tır dorsesini oyuncak gibi böyle kaldırdı...Havalanan tır dorsesi kamyonete çarptı

Hortum koca tır dorsesini oyuncak gibi böyle kaldırdı...Havalanan tır dorsesi kamyonete çarptı
Hortum koca tır dorsesini oyuncak gibi böyle kaldırdı...Havalanan tır dorsesi kamyonete çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün gece ortaya çıkan hortum, tonlarca ağırlıktaki tırın dorsesini adeta alıp savurdu. Tekerleri yerden kesilen dorse, yanında bulunan kamyona çarparak durdu. Bu anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hortum koca tır dorsesini oyuncak gibi böyle kaldırdı...Havalanan tır dorsesi kamyonete çarptı - Tıkla İzle

Manavgat, bu sabah adeta kabusa uyandı. Gece saat 23:15 sıralarında D-400 karayolu üzerinde bulunan Kızılot mahallesinde aniden ortaya çıkan hortum Hacıobası ve Doğançam mahallelerinde etkili oldu. Onlarca işyeri ve evde hasara yol açan hortumun etkisi sabah saatlerinde ortaya çıktı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı hortumda esnaf sabah adeta savaş alanına dönmüş işyerleriyle karşılaştı. Kızılot Mahallesi'nde bir otel lojmanı ve bazı evlerin çatılarına zarar veren hortum, en fazla Hacıobası Mahallesi'nde ve D-400 Karayolu üzerinde Tekandız mevkiinde etkili oldu. 

Antalya-Konya yolu üzerinde Hacıobası Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunda park halindeki tırın dorsesi, hortumun etkisiyle havalanıp yanında bulunan kamyona çarptı. Akaryakıt istasyonunun gücenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde park halindeki tonlarca ağırlıktaki dorsenin hortumun etkisiyle adeta tekerleklerin yerden kesilip savrularak yanında bulunan kamyona çarptı.  

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