'House of Cruising' konsepti Türkiye'de başladı

2018 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren ve bir Japon yatırımı olan Cruise Planet markası, alışılmışın dışında farklı bir anlayışla hizmet vereceği bir cruise showroom'unu hizmete açtı. Türkiye'nin ilk 'House of Cruising' konseptli ofisi olduğu belirtilen ve fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven'in Cruise Planet seyahatinde çektiği Norveç fiyortları fotoğraflarından oluşan sergiyle açılışı yapılan yeni ofis, Cruise Planet ile işbirliğindeki acentelerin ve gemi firmalarının yöneticileri, cemiyet hayatından iş insanları, basın mensupları ve sosyal medya influencerlarının yoğun ilgisi ile karşılandı.

"Şimdi hayalini kurduğumuz o evi gerçeğe dönüştürüyoruz"

House of Cruising konseptinin Dünyanın bazı ülkelerinde örnekleri bulunan ancak Türkiye'de bir ilk olarak faaliyete geçtiğini belirten Cruise Planet Cruise Müdürü Onur Ovacık, "Her yolculuk bir hikayedir ve her hikaye bir hayalle başlar. Bizim de bir hayalimiz vardı; denize bakmayı değil, denizde olmayı isteyen herkes için bir ev tasarlamak! cruise yolcularının beklediği ilgiyi, aradıkları hikayeyi konuşarak anlayabileceğimiz, o hikayeye uygun deneyimleri onlarla birlikte bulup, kendi hikayelerini yazacakları bir ev inşa etmek. Üstelik sadece cruise için değil, keşfetmek isteyen, yeni deneyimlere açık herkesin uğrak noktası olacak, deneyim günlerinde buluşacağımız, tatil workshoplarında eğlenerek öğreneceğimiz, daha önce bizi tercih etmiş misafirlerimizle anılarımızı paylaşacağımız bir ev. Şimdi hayalini kurduğumuz o evi gerçeğe dönüştürüyoruz. Cruise Planet olarak misafirlerimizle ve keşfetmek isteyen herkesle kendimizi bir aile gibi görüyoruz. Gemi seyahatine ilgi duyan tüm seyahat sevenleri bu aile ortamını yakından görmeleri için yeni ofisimize bekliyoruz." dedi.