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Houston'da Alperen'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi

Houston'da Alperen'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi
Houston'da Alperen'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi

NBA’de Minnesota Timberwolves, Houston Rockets’ı 104-96’lık skorla mağlup etti ve bu sezon 20. galibiyetini aldı. Milli oyuncu Alperen Şengün, Minnesota karşısında 18 sayı, 2 asist ve 8 ribaund ile oynadı. Cleveland Cavaliers da deplasmanda Phoenix Suns’ı 112-98'lik skorla geçti. Cleveland'da Cedi Osman, 3 sayı üretebildi.

NBA'de normal sezon bugün oynanan 7 karşılaşma ile devam etti. Minnesota Timberwolves, deplasmanda Houston Rockets'ı 104-96 mağlup etti. Houston'da Kevin Porter Jr. 25 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle oynadı. Milli basketbolcu Alperen Şengün ise 18 sayı, 8 ribaund 2 asistlik performans sergiledi. Minnesota'da da D'Angelo Russel 22 sayı, 3 ribaund, 6 asist, Anthony Edwars da 21 sayı, 4 ribaund, 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Minnesota bu sezonki 21., üst üste de 4. galibiyetini almış oldu.

Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers ise deplasmanda Phoenix Suns'ı 112-98 mağlup etti. Cedi, parkede kaldığı 14 dakikada 3 sayı üretti. Cleveland'da Darius Garland ise 22 sayı, 2 ribaund ve 7 asist ile takımını galibiyete taşıdı. Phoenix'te Duane Washington Jr. 25 sayı, 1 ribaund, 3 asist, Deandre Ayton da 14 sayı, 11 ribaund, 6 asistle mücadele etti. Phoenix bu sezon üst üste 6., toplamda ise 21. yenilgisini aldı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 116 - Charlotte Hornets: 111
Memphis Grizzlies: 123 - Utah Jazz: 118
Miami Heat: 101 - Brooklyn Nets: 102
Houston Rockets: 96 - Minnesota Timberwolves: 104
Oklahoma City Thunder: 120 - Dallas Mavericks: 109
Phoenix Suns: 98 - Cleveland Cavaliers: 112
Los Angeles Clippers: 108 - Atlanta Hawks: 112

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