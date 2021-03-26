Hrant Dink davasında kararlar açıklandı!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin davada Teröristbaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrıldı.
Hrant Dink davasında gazeteci Ercan Gün örgüt üyeliğinden 10 yıl hapse mahkum edildi.
Hrant Dink davasında mahkeme, yargılama aşamasında hayatını kaybeden emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş hakkındaki dosyanın düşürülmesine karar verdi.
Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan dönemin mülkiye müfettişi Şükrü yıldız örgüte yardım suçundan 3 yıl 9 ay, Samsun Emniyet Terör şube görevlisi Metin Balta örgüte üyelikten 6 yıl 8 ay ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevi polis memuru Mehmet Uçar Resmi belgeyi yok etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.
Hrant Dink davasında dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay hakkında atılı suçlardan beraat ve zaman aşımı nedeniyle dosyanın düşmesi kararı verildi.
Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan Osman Gülber'i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl 8 ay hapse mahkum etti.
Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan Astsubay Yavuz Karakaya'yı 'anayası ihlal' suçundan müebbet, kasten öldürmeye yardım suçundan ise 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.