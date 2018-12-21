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Hrant Dink davasında tahliye kararı !

Hrant Dink davasında tahliye kararı !
Hrant Dink davasında tahliye kararı !

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanıklardan eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve eski astsubay Yavuz Karakaya’nın tahliyesine karar verildi. Başka suçlardan tutuklu bulunan 2 sanık cezaevinden çıkmayacak.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 85 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde Salı gününden bu yana devam eden dava dosyasında mahkeme ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, Hamza Bülent İlkehan, dönemin TEM İstihbarat Şube Müdürlüğünde çalışan komiser Cem Akar ile dönemin İstanbul TEM Şube Müdür Yardımcısı Celal Sel'in tanık olarak dinlenmesi için adreslerinin tespit edilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülün MİT tırlarının durdurulması davasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçlarından tutuklu olan eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu ile Ankara'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan tutuklu yargılanan eski astsubay Yavuz Karakaya'nın tahliyesine karar verdi.
Tahliyelerine karar verilen Celepoğlu ve Karakaya başka suçlardan tutuklu bulunduğu için cezaevinden çıkamayacak.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 12,13 ve 14 Mart 2019'a erteledi.  

Yusuf Melikoğlu
 

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