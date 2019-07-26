İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hrant Dink davasının kaçak sanığı İzmir'de yakalandı

Hrant Dink davasının kaçak sanığı İzmir'de yakalandı
Hrant Dink davasının kaçak sanığı İzmir'de yakalandı

Gazeteci Hrant Dink cinayeti davasında 2007 yılında tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan ve geçtiğimiz günlerde dava kapsamında 15 yıl hapse çarptırılan Tuncay Uzundal İzmir’de yakalandı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yürütülen davada Dink'in öldürülmesine yardım etmekten dolayı 15 yıl hapis cezası alan Tuncay Uzundal hakkında firari olduğu için yakalama kararı çıkarıldı. Bugün İzmir'de gözaltına alınan Tuncay Uzundal, SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde heyet karşısına çıktı. Aldığı ceza yüzüne karşı okunan Tuncay Uzundal, Hrant Dink'in öldürülmesine yardım ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.