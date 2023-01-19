Hrant Dink, ölümünün 16'ncı yılında anıldı

19 Ocak 2007 tarihinde uğradığı suikast sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 16. ölüm yıl dönümü için, Agos Gazetesinin eski binası önünde anma programı yapıldı. Saat 15.00'te başlayan programa, Dink'in yakınları ve arkadaşlarının yanı sıra pek çok seveni katıldı.

Programa girmek isteyenler, Halaskargazi Caddesi'nin Taksim ve Osmanbey istikametleri ile ara sokaklarda oluşturulan güvenlik noktalarında üst aramaları yapılarak alana alındı. Anma programı boyunca Hrant Dink için sloganlar atıldı, Dink'in öldürüldüğü yere sevenleri tarafından karanfil bırakıldı. Program nedeniyle kapatılan yollar törenin sona ermesinin ardından trafiğe açıldı.

Ne olmuştu?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de İstanbul'da bir banka çıkışı Şişli Halaskargazi Caddesi üzerindeyken 17 yaşındaki Ogün Samast tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından Samsun'a kaçan Samast, 34 saat sonra Samsun Otogarı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra sorgulanan Samast, cinayeti Yasin Hayal'in talimatı ile işlediğini söyledi.

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 20 Nisan 2007'de Samast ile cinayetin azmettiricileri oldukları iddiasıyla Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Birleşen dosyaların da davaya eklenmesiyle sanık sayısı 20'ye yükseldi.

Mahkeme, 25 Ekim 2010'daki duruşmada Samast'ın cinayetin işlendiği sırada 18 yaşından küçük olması gerekçesiyle dosyayı ayırarak İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bu mahkemece, 25 Temmuz 2011'de Ogün Samast 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, ilk kararını 17 Ocak 2012'de vererek 4 sanığa çeşitli suçlardan cezalar verdi, hiçbir sanık örgüt suçundan ceza almadı ve sanık Erhan Tuncel tahliye edildi. Daha sonra bu karar Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozuldu ve Tuncel, 24 Ekim 2013'te tutuklandı.

Davada Hrank Dink cinayetinin doğrudan FETÖ tarafından yapıldığına dikkat çekilmişti

Hrank Dink cinayetinin doğrudan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapıldığına dikkat çekilen davada ise karar 26 Mart 2021'de verildi. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi, cinayetin FETÖ amaçları doğrultusunda işlendiğine karar verdi. 76 sanığın yargılandığı davada 33 sanık hapis cezasına çarptırıldı. O dönem Emniyet İstihbarat Daire Başkanı olan Ramazan Akyürek ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü olan Ali Fuat Yılmazer 'anayasayı ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Davada 6 kişiye daha tutuklama kararı çıkarken, 29 sanık beraat etti. Ayrıca Samast, Tuncel ve Hayal için FETÖ üyeliğinden suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 sanığın ise dosyası ayrıldı.

Öte yandan 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Ogün Samast, cinayet tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için infaz hükümleri lehine işlemişti. İddiaya göre 6 Ağustos 2020'de tahliye edilmesi gerekirken hakkındaki gardiyanlara yönelik saldırı davası nedeniyle bir ceza daha aldı. Bu ceza ise Samast'ın tahliyesini engellemiş oldu.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz



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