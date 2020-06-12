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Hrant Dink Vakfına mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderdiği iddia edilen 2 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Hrant Dink Vakfına mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderdiği iddia edilen 2 kişi hakkında iddianame hazırlandı
Hrant Dink Vakfına mail yoluyla tehdit içerikli mesaj gönderdiği iddia edilen 2 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Hrant Dink Vakfı'na tehdit mailleri gönderen Hüseyin A. ve Ersin B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 şüphelinin de dosyası 18 sayfalık tek iddianamede birleştirildi. İddianame kabul edilirse zanlılar 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Öte yandan, şüphelilerin muhtemel başka kişilerle ilişki ve irtibatlarının bulunup bulunmadığı konusunda ayrı soruşturma da başlatıldı.

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