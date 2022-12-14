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HSK'da yeni atamalar

HSK'da yeni atamalar
HSK'da yeni atamalar

Hakimler Savcılar Kurulu’nda(HSK) yapılan Genel Kurulunca yeni atamalar gerçekleştirildi.


Hakimler Savcılar Kurulu'nda yapılan Genel Kurulunca yeni atamalar gerçekleştirildi. HSK sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Hakimler Savcılar Kurulu Genel Kurulunca 14 Aralık 2022 tarihinde yapılan toplantıda; HSK Teftiş Kurulu Başkanlığına Başmüfettiş Osman Nuri Yiğit, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığına Başmüfettiş Murat Gülaç atanmıştır. Meslektaşlarımızı tebrik eder, görevlerinde başarılar dileriz.”

Ahmet Furkan Gülap
 

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