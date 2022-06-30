Huawei ICT Akademi Programı'nın yeni üyesi Doğuş Üniversitesi

Üniversitelerle ortaklaşa yürütülen ve kâr amacı gütmeyen Huawei ICT Akademi programı çerçevesinde, öğrencilerin gelecekteki iş yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla, tüm dünyada geçerliliği olan Huawei eğitim ve sertifikasyon kursları veriliyor. Bu program ayrıca, şirketler ve eğitim kurumları arasında bir köprü görevi görerek, bilişim sektörü için bir yetenek ekosistemi oluşturulmasına da katkıda bulunuyor.

Doğuş Üniversitesi'nin programa katılımıyla ilgili protokol töreni kurumun İstanbul Dudullu yerleşkesinde düzenlendi. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, Mütevelli Heyet Danışmanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Tarık Baykara, Prof. Dr. Halit Targan Ünal ve Dr. Öğretim Üyesi Özay Özaydın'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Huawei Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Liangdongbo, Kıdemli Basın İlişkileri Müdürü Vahit Bora ve ICT Akademi Programı Yöneticisi Kübra Harput hazır bulundu.

Etkinlikte konuşan Huawei Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Liangdongbo; “Faaliyetlerimize başladığımız 2002 yılından bugüne Türkiye'nin dijital dönüşümünün çok önemli bir parçasını oluşturan bilişim altyapısının ve ekosistemin gelişimi için çalışıyoruz. Türkiye'de, özellikle teknoloji alanında yetenekli birçok genç var. Bu gençleri hem ICT Akademi hem de diğer projelerimizle destekliyoruz çünkü en büyük katkının insana yapılan katkı olduğuna inanıyoruz. Doğuş Üniversitesi'nin bugün küresel ICT Akademi ailesine katılıyor olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu sene, Türkiye'deki 20. yılımızda genç yeteneklere yönelik projelerimizi artırarak devam edeceğiz” dedi.

Etkinlikte Doğuş Üniversitesi adına söz alan Rektör Prof. Dr. Turgut Özkan: “Programın üniversitemiz bünyesinde hayata geçmesi öğrencilerimizin yetkinlik ve iş hayatına atılmalarında önemli bir kilometre taşı olacaktır. Üniversitemizde bilim ve teknoloji alanında yetenekli gençlerin 5G, yapay zekâ ve ağ teknolojileri gibi konularda sertifikasyon kazanmaları onları geleceğe hazırlayacaktır. İşbirliğimizi kutlar, başarılarımızın devamını dilerim” dedi.

Dünyada 110'dan fazla ülkede

Huawei ICT Akademi projesiyle, programa dahil olan üniversitelerdeki akademisyenler, ilk etapta Huawei uzmanları tarafından verilen ön eğitimleri alıyor, sonrasında ise bu eğitim içeriklerini, Huawei'in çevrimiçi öğrenme platformu aracılığıyla öğrencilere aktarıyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifika almaya hak kazanıyor.

Öğrenciler bu sertifikalara ek olarak, Türkiye'de veya dünya genelindeki uzmanlık dersleri ile ilgili seminerlere katılabiliyor. Bilişim alanındaki küresel yarışmalara başvuru yapma fırsatı da yakalayan öğrenciler; 5G, yapay zekâ, nesnelerin interneti ve bulut bilişim teknolojileri özelinde, Huawei'in çevrimiçi öğrenme kaynaklarına erişim hakkına da sahip oluyor.

Halen 110'dan fazla ülkede yürütülen programdan yılda yaklaşık 150 bin öğrenci faydalanıyor. Türkiye'de 2020 yılından itibaren artan katılımlarla, şu an 24 üniversite ve eğitim kurumundan toplam 2285 öğrenci ICT Akademi'de aktif eğitim alıyor. Programa dahil olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve Yalova Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu takım, geçen hafta Huawei'in ICT Akademi öğrencileri arasında düzenlediği Uluslararası Bilişim Yetenekleri Yarışması'nda toplam 135 takım arasında üçüncülük derecesi elde etmişti.