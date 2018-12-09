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'Huawei' krizi büyüyor! Çin, ABD büyükelçisini bakanlığa çağırdı

'Huawei' krizi büyüyor! Çin, ABD büyükelçisini bakanlığa çağırdı
'Huawei' krizi büyüyor! Çin, ABD büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Huawei yöneticisinin gözaltına alınması üzerine ABD’nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad’ın bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Çin merkezli teknoloji devi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou'nun gözaltına alınmasıyla başlayan kriz büyüyerek devam ediyor. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Le Yucheng'in ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad'ın acilen bakanlığa çağırdığı ve kendisine Çin'in konuyla ilgili memnuniyetsizliğini ve protestosunu ilettiği belirtildi.

“Tutukluluğuna son verilmeli”
Le Yucheng, ABD'nin eylemlerinin Çin vatandaşlarının meşru haklarını ihlal ettiğini belirtti. Çin'in buna sert bir şekilde karşı çıktığını vurgulayan Le, “ABD'yi acilen yanlış uygulamalarını düzeltmek için adımlar atmaya, Çin vatandaşlarına yönelik tutuklama kararını kaldırmaya çağırıyoruz” dedi.

Kanada'da uyarıldı
Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'un da dün bakanlığa çağrıldığı ve kendisine Çin'in tepkisinin iletildiğini açıklamıştı. Çin, Kanada'yı Meng Wanzhou'yu bir an önce serbest bırakmaya çağırmış, aksi takdirde “ciddi sonuçlarla” karşılaşacağı şeklinde uyarmıştı. 

Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Washington'un talebi üzerine Kanada polisi tarafından 1 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.  

Cenk Özkömür

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