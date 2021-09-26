Huawei Mali İşler Direktörü Meng'in Çin'e dönüşü drone gösterisi ile kutlandı

Çin merkezli telekomünikasyon devi Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun aleyhindeki suçlamaların düşürülmesi için ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmasının ardından Kanada'dan ayrılmasına izin verilmişti. Kanada'da yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan Wanzhou serbest bırakılmış, Meng'i taşıyan uçak dün akşam saatlerinde Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde yer alan Shenzen Bao'an Uluslararası Havalimanı'na inmişti. Havalimanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Meng'in, ülkeye dönüşü 300 drone ile yapılan gösteriyle kutlandı.