Hücre ölümü nedenleri sempozyumda tartışıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) yönetim kurulu üyeleri ve doktora öğrencileri, Marmara Üniversitesi, Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEMHAM) ve Hücre Ölümü Araştırma Derneği (HÖAD) birlikteliğinde, Marmara Üniversitesi Kampüsü'nde yapılan “Hücre Ölümü: Dejenerasyon ve Rejenerasyon” başlıklı uluslararası sempozyum gerçekleşti.

Dünya çapında alanında önde gelen akademik bilim insanlarını ve araştırmacıları bir araya getirerek, hücre ölümü ve ilgili konularda deneyimlerini ve araştırma sonuçlarını tüm yönleri ile katılımcılarla paylaşıldı.

DNA tamiri ve kök hücre ile ilgili çalışmalar paylaşıldı

DESAM yönetim kurulu üyelerinden olan Prof. Dr. Seda Vatansever ve Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören'in oturum başkanlığı da yaptığı sempozyumda, aynı zamanda Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve DESAM araştırmacısı olan Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören “DNA Tamiri ve Nörodejeneratif Bozukluklardaki Rolü: Doğal Kaynakları Kullanarak Tedavi Edilemeyeni Tedavi Etme” başlıklı sunum yaptı.

DESAM Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Prof. Dr. Seda Vatanser ile birlikte doktora çalışmalarını sürdüren Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Embriyoloji ve Histoloji Anabilim Dalı doktora öğrencileri Hilal Kabadayı “Hipoksik Koşullarda Mezenkimal Kök Hücreli Eksozomların Kan Beyin Bariyerine Geçme Potansiyelinin İn Vitro Olarak Karşılaştırılması“ başlıklı sunumu, Fatma Fırat ise “İn Vitro Maturasyon Sırasında Dominant Foliküllerin Belirlenmesinde İntrasellüler ve Ekstrasellüler Mekanizmalar” isimli çalışmaları sözlü sunum şeklinde sundular.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp yüksek lisans öğrencisi Hülya Şenol, danışmanları Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ve Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi ve DESAM araştırıcısı Doç. Dr. Pınar Tülay ile birlikte yürüttüğü tez çalışmasının bir bölümü olan “MCF-7 Ve Üçlü Negatif Mda-Mb-231 Meme Kanseri Hücre Hatlarında İn Vitro Olarak Verbascosid Molekülünün Etkisinin Uygulanabilirliği” isimli sunumu gerçekleştirdi. Hasan Akyıl da danışmanları Prof. Dr. Gamze Mocan ve Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören ile birlikte projelendirdiği “Meme Kanseri Hücre Hatlarında Asperulosid'in Tedavi Amaçlı Potansiyel Kullanımı” isimli sunumu yaptı.

