Hudut karakoluna yapılan hain saldırıda 1 asker şehit oldu!

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesindeki hain terör örgütü üyeleri, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası olay yerine takviye ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

1 asker şehit oldu

Hain saldırı sonucu yaralanan askerlerden biri, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Hain saldırıda yaralan 4 askerin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri ateş destek vasıtalarıyla saldırının gerçekleştiği bölge ile Ayn-El Arap'taki terör noktalarını ateş altına alırken, sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi.

Şinasi İnan - Mehmet Bilgin-Ahmet Kolsuz-Hüseyin Bozkurt

