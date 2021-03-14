Hudut Kartalları sınırda kuş uçurtmuyor

Kilis'te konuşulu bulunan 1'inci Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanından Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı ediliyor. 1'inci Hudut Alay Komutanlığına bağlı 2 ile 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk alanında Suriye'den Türkiye'ye geçerken yakalanan düzeniz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi tarafından sınır dışı ediliyor. Son olarak, 4 kişilik bir gurup sınır devrileri tarafından yakalandı. Türkiye- Suriye sınır hattında son teknolojik imkanların kullanıldığı yasa dışı geçişleri, izin verilmediği öğrenildi.

Mehmet Ali Dağ

