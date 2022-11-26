Hudut kartalları uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren hudut kartallarının uyuşturucu kaçakçılarına geçit vermediğini duyurdu. Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmak istenen 80 kilo 911 gram toz esrar ve 30 kutu içerisinde toplam 2 bin 980 adet sentetik ecza, hudut kartallarının jandarma ile koordineli operasyonunda ele geçirildi.

Oğuzhan Halil Özbek



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