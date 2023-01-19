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Hudut Kartalları Van sınırında 20 kilogram 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hudut Kartalları Van sınırında 20 kilogram 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
Hudut Kartalları Van sınırında 20 kilogram 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığına bağlı keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartalları, Van sınırında 20 kilogram 500 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, “Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok! Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında 20 kilogram 500 gram uyuşturucu ele geçirdi” ifadeleri kullanıldı.

Doğukan Gürel
 

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