Hudut Kartalları Van sınırında 20 kilogram 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, “Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok! Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında 20 kilogram 500 gram uyuşturucu ele geçirdi” ifadeleri kullanıldı.
Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2023
Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında 20.500 gram uyuşturucu ele geçirdi.#MSB pic.twitter.com/0M5ZJ15zu2
Doğukan Gürel
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