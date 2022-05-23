Hudut kartallarımız FETÖ ve DEAŞ mensubu 11 kişiyi sınırda yakaladı
Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartallarımızın, Yunanistan ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi sınırda yakaladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" paylaşımında bulundu.