Hudut kartallarından selam var

Çukurca ilçesindeki 2. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Çilekli Tepe Üs Bölgesi'nde Irak sınır hattının güvenliğini sağlayan kahraman Mehmetçik, dinlenme alanında türküler eşliğinde çay içerek tüm vatandaşlara ve ailelerine selam gönderdi. Türkiye-Irak sınırında dondurucu soğuğa rağmen vatani görevini yerine getiren Mehmetçik, devletin kendilerine sunduğu imkanlarla düşmana göz açtırmadıklarını belirttiler. Hudutların emin ellerde olduğunu belirterek, kimsenin merak etmemesini isteyen Kastamonulu Ozan Yavuz Balcı isimli asker, “Burada zor şartlarda görev yapsak da vatan aşkı bunun üstesinden geliyor. Bizler iyiyiz. Herkese çok çok selamlar. Eşim ve aileme selam yolluyorum” dedi.

Yaklaşık 3 yıldır Hakkari Çukurca'da görev yaptığını dile getiren Sivaslı Gökhan Uzundağ da, “Hudut birliklerinde görev alıyorum. Komutanlarımız, arkadaşlarımız ve kardeşlerimizle güzel vakit geçiriyoruz. Evliyim, bir oğlum var. Eşime, anneme, babama ve biricik oğluma selamlar gönderiyorum” şeklinde konuştu.

“Burada hiçbir sıkıntımız yok”

Kahramanmaraşlı Ahmet Yıldız isimli asker de, üs bölgesinde çok iyi şartlarda görev yaptıklarını dile getirerek, “Hududun güvenliği bizlerden sorulur. Biz buralarda çok iyiyiz. Aileme çok çok selam yolluyorum ve biricik oğlumun gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.

“Düşman unsurları vatanımıza zarar veremeyecek”

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde değişik üs bölgelerinde görev aldığını söyleyen Nevşehirli Adem Sekmen ise, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin neferleri olarak elimizden geldiğinin fazlasını yapmaktayız. En iyi şekilde görevimizi yerine getirdiğimize inanıyorum. Aileme, biricik kızıma ve eşime çok selamlar yolluyorum. Biz burada olduğumuz sürece Türk milletinin gözü arkada kalmasın ve hiçbir şekilde düşman unsurları vatanımıza zarar veremeyecektir” ifadelerini kullandı.

Mehmet Salih Akkuş - Yılmaz Sönmez

