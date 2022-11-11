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Hudutlarda FETÖ'cülere geçit yok! 5 kişi yakalandı

Hudutlarda FETÖ'cülere geçit yok! 5 kişi yakalandı
Hudutlarda FETÖ'cülere geçit yok! 5 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 5 kişiyi yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Hudutlarda FETÖ'cülerle mücadelemiz kararlı şekilde sürüyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla sızmaya çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" paylaşımında bulundu.

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