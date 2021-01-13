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Huduttaki askerlere yemek götürüyordu, selde mahsur kaldı

Huduttaki askerlere yemek götürüyordu, selde mahsur kaldı
Huduttaki askerlere yemek götürüyordu, selde mahsur kaldı

Edirne’de Tunca Nehri’nde su debisinin kırmızı alarm durumuna yükselmesinin ardından bazı köy yolları da sular altında kaldı. Köy yolunda aracı suya gömülünce aracın üstüne çıkan vatandaşı AFAD ekipleri kurtardı.

Huduttaki askerlere yemek götürüyordu, selde mahsur kaldı - Tıkla İzle

Huduttaki askerlere yemek götürmek isteyen Necati Burucu isimli vatandaş, dönüş yolunda Hatipköy-Büyükismailçe köyü yolunun sular altında kalması ile aracında mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekleyen Necati Burucu'nın imdadına AFAD ekipleri yetişti. Burucu, AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu mahsur kaldığı aracından bot yardımıyla kurtarıldı.

AFAD İl Müdürü Ali Altındal, söz konusu aracın yaklaşık bir buçuk metre su yüksekliğinde tarlalık alanda mahsur kaldığını söyledi. Altındal, Burucu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Koray Ustabaşı

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