Hugo Rodallega ve Nwakaeme Türkiye'nin en iyi hücum ikilisi oldu

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa forması altında en iyi hücum ikilisi unvanını Trezeguet ile birlikte elinde bulunduran Mbaye Dienge'nin devre arasında Galatasay'a transfer olmasının ardından son haftalarda üst üste attığı gollerle takımına önemli katkı sağlayan Nkawaeme, takım arkadaşı Hugo Rodallega ile birlikte, ligin en iyi hücum ikilisi olma unvanını tekrar eline geçirdi. Ligin ilk yarısının ilk haftalarında bu unvanı elinde bulunduran ikili, ilerleyen haftalarda koltuğu Kasımpaşalı oyunculara kaptırmıştı.

Trabzonspor'da hücum hattının iki önemli ismi Hugo Rodallega, 12 gol ve 3 asistle oynarken, Anthony Nwakaeme ise 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bordo-mavili takımın 26. hafta itibariyle attığı 45 golün 27'sine de bu ikili direkt katkı yaptı.

Henry Onyekuru ve Feghouli ikinci sırada

Hugo Rodallega ve Anthony Nwakaeme ardından Galatasaray'dan Henry Onyekuru ve Feghouli ikinci sırada yer aldı. Onyekuru 11 gol 3 asist, Feghouli de takımı adına 7 gol ve 4 asist yaptı.

Gökmen Şahin