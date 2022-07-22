Hukuk öğrencilerine yurtdışında kariyer fırsatı

Uluslararası platformlarda görev yapacak nitelikli hukukçular yetiştirmeyi hedefleyen Bahçeşehir Üniversitesi ile dünyanın en iyi okullarından biri olarak kabul edilen Kansas University Law School arasında iş birliği anlaşması yapıldı. Anlaşma çerçevesinde üçüncü sınıf lisans eğitimlerine kadar ki süreçte tüm derslerini tamamlayan Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, 1 yıllık Kansas University Law School (USA) LLM programını da tamamlamaları sonrasında, lisans diplomasını Türkiye'den, yüksek lisans diplomasını Amerika'dan alma hakkı elde edecek. Böylece öğrenciler 4 yılda 2 diploma elde etme fırsatı kazanacak.

“New York, California, Washington, Georgia ve Wisconsin'da baro sınavına girmeye hak kazanacaklar”

Türkiye'de bir ilk olan anlaşma çerçevesinde, Kansas University Law School'daki eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler Amerika'nın; New York, California, Washington, Georgia ve Wisconsin eyaletlerinde baro sınavlarına girmeye de hak kazanacak. Yüz yüze gerçekleşecek olan eğitim için öğrenci seçiminde fakülte başarısı ve dil yeterliliği şartı dikkate alınacak. Gitmeye hak kazanacak öğrenciler fakülte mülakatı sonrasında belirlenecek. Programa üçüncü sınıf lisans eğitimleri sonunda gerekli şartları tamamlayan öğrenciler başvurabilecek.

4 senede hem lisans hem de yüksek lisans diploması

Konuyla ilgili olarak detaylı bilgilendirmelerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Dekan Yardımcı Doç. Dr. Zafer Kahraman, “Kansas Üniversitesi ile işbirliğimiz çok önceki yıllara dayanıyor ancak bu sene çok özel bir şey yaptık. Yeni imzaladığımız anlaşma ile öğrencilerimiz üçüncü senelerini tamamladıklarında, alttan derslerinin de kalmaması koşuluyla son 1 yıl için Kansas Üniversitesi'ne başvuruda bulunabilecekler. Özel hazırlanan müfredat ile birlikte hem buradaki 4. sınıf seçmeli derslerini hem de Kansas'ı bitirebilecekler. Buradaki lisans diploması olacak aynı anda orada da LLM diploması alacak. Yani dört senenin sonunda hem lisans hem de yüksek lisansı bitirebilecekler” dedi.

Hem çift diploma hem de Amerika'da baro sınavı hakkı

Öğrencilerin işbirliği doğrultusunda sadece diploma değil aynı zamanda Amerika'da baro sınavına girme hakkı da elde edebileceğini aktaran Doç. Dr. Zafer Kahraman, “Normalde Amerika'da yabancılar avukatlık yapamıyor ancak 5 eyaletin kendine özel kanunları uyarınca Amerika'da 1 senelik bir LLM programını bitirmiş öğrencilere baro sınavlarına girme hakkı veriyorlar. Böylelikle eğitimini başarıyla tamamlamış öğrencilerimiz orada da baro sınavlarına girip avukatlık yapma hakkı elde edecekler” şeklinde konuştu.

Her öğrenci başvuruda bulunabilir mi

Kansas Üniversitesinin kabul şartları hakkında da açıklamalarda bulunan Zafer Kahraman, “Elbette öncelikle bir İngilizce yeterlilik sınavı istenilecek. Biz İngilizce eğitim veren bir kurumuz, bu anlamda İngilizcelerinin yeterli olacağına inanıyorum ama isteyecekleri belgeleri de elde etmeleri gerekecek. Bizim de isteğimiz öğrenci gittiğinde sene kaybı ile dönmemesi. O yüzden dördüncü sınıfa kadar başarılı olabilmiş alttan dersi olmayan öğrencileri seçeceğiz. Zaten Kansas da bizden aldığı referanslı öğrencileri kabul edecek” dedi.

“Ortaklığımızı geliştirmekten memnuniyet duyarız”

Kansas University Law School Dekanı Prof. Dr. Stephen Mazza da yapılan işbirliği ile alakalı olarak, “Üniversite olarak BAU ile uzun süredir devam eden ortaklığını genişletmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu ortaklık her iki kurumdaki öğrencilere fayda sağlayacaktır. Kansas hukuk öğrencilerinin sınıflarını zenginleştirecek ve BAU Hukuk öğrencilerine ABD'de iyi tanınan bir hukuk fakültesinden hukuk diploması alma fırsatı verecektir. Kansas Üniversitesi, Kuzey Amerika'nın önde gelen 65 araştırma üniversitesinden oluşan prestijli Amerikan Üniversiteleri Birliği'nin (Association of American Universities - AAU) bir üyesidir" diyerek görüşlerini bildirdi.

“Mükemmel kanunlar yoktur mükemmel hukukçular vardır”

Son olarak tam donanımlı yeni kampüslerinde bu yıl öğrencilerini ağırlayacaklarını söyleyen Kahraman, bu yeni kampüste geleceğin hukuk alanları için de şartlar oluşturulduğunun altını çizdi. Kahraman, “1998'te açılmış olan hukuk fakültemizi artık yeni binamıza taşıdık. Burası çok modern bir hukuk kampüsü oldu. Bünyesinde laboratuvarlar, klinikler, mahkeme salonu gibi birçok yenilikçi unsur barındırıyor. Her gün simülasyonlar yapılıyor. Yeni kampüs bizim için sadece yeni bina değil yepyeni açılımlar da sağladı. Mesela Türkiye'de ilk olan Blockchain hukuku dersini açtık. Yapay zeka araştırma grubumuz da birkaç yıldır güzel sonuçlar vermeye başladı. İnsan Hakları Merkezi başta olmak üzere birçok merkezimiz var, hukuk meslekleri eğitimi gibi pratiğe yönelik programlarımız var. Türkiye'nin iyi hukukçulara çok ihtiyacı var. Bizim amacımız da iyi hukukçular yetiştirmek. Biz öğrencilerimize hep ‘mükemmel kanunlar yoktur mükemmel hukukçular vardır' sözünü hatırlatırız. İyi, yüz akı hukukçular umarım Türkiye'nin geleceğinde yer alacaklardır. Biz de istiyoruz ki bugünün öğrencilerini geleceğin iyi hukukçuları olarak yetiştirelim” diyerek sözlerini sonlandırdı.