Hükümetten ihracatçıya destek paketi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk ihracatçısının sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyor. TİM ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 12 maddelik kanun teklifi ile ihracatçıların önemli sorunları çözüm bulacak. TİM'in yoğun çabalarıyla birlikte, Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların iç alanlarında yapılan ilan ve reklamlar, ilan ve reklam vergisinden muaf tutulacak. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı'nın tahsisinde yer alan, TİM Genel Sekreterliği ve dört ihracatçı birliği genel sekreterliğinin bulunduğu Dış Ticaret Kompleksi'ndeki kullanılan bölüm bedelsiz olarak TİM'e devredilecek. Ayrıca; iflas eden, ölen, ticareti terk eden ve son 5 yılda ihracat yapmayan üyelerin borçları, genel kurullarda alınacak kararla terkin edilebilecek.

Türkiye'deki fuarlar, ilan ve reklam vergisinden muaf olacak

İhracatçıların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 12 maddelik kanun teklifinde taleplerimizin yer bulması bizleri sevindirdi. Hatırlanacağı üzere son zamanlarda İstanbul'da düzenlenen ve yurtdışından gelen yabancı müşterilerin de bulunduğu uluslararası fuarlarımıza belediye ekiplerinin ilan ve reklam vergisi için baskın yapmaları hoş bir görüntü oluşturmamıştı. Bu konudaki taleplerimizi hükümetimize ve Ticaret Bakanlığımıza iletmiştik. Artık Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar, ilan ve reklam vergisinden muaf tutulacaktır. Ayrıca Yenibosna'da bulunan Dış Ticaret Kompleksi, Cumhurbaşkanımızın ve Ticaret Bakanımızın destekleriyle bedelsiz olarak TİM'e devredilecek. Alınan kararlar ihracat ailemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Son 2 yılda 122 talep çözüme kavuşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihracat ailesine verdiği desteğe vurgu yapan İsmail Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımızın bizlere açtığı yolda ihracatımız artıyor, demek ki doğru yolda ilerliyoruz. Her zaman söylüyoruz; ihracat görevimizdir, ihracat borcumuzdur, ihracat geleceğimizdir, ihracat istikrarımızdır, ihracat gücümüzdür. Çünkü ihracat, dünya arenasındaki gururumuzdur. Son 2 yılda hükümetimize ilettiğimiz 122 talebinin tamamı, ivedilikle çözüme kavuştu. Yeni kanun teklifindeki taleplerimiz de yakında hayata geçecek. İhracatçılarımızı yol arkadaşı addeden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve göreve geldiğinden bu yana her zaman yanımızda olan Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a verdikleri desteklerden ötürü şükranlarımızı sunuyorum".

“Hedeflerimize büyük bir azimle yürüyoruz”

Yılın ilk çeyreğinde ihracat ailesinin, son derece başarılı bir performans gösterdiğini belirten Gülle, ”Mart ayı rakamlarımızda bunu yine gördük. Geldiğimiz noktada yılın ilk çeyreğinde toplam ihracatımız 60 milyar doları aştı. Mevcut projeksiyonda bu rakamlar, hedeflerimize giden yolda son derece önemli. 2022 yılı hedefimiz olan 250 milyar dolara ulaşmak için ihracatımızı geçtiğimiz yıla göre her ay 2,1 milyar dolar artırmamız gerekiyordu. Son rakamların neticesinde, 250 milyar dolara giden yolda ilk çeyrekte 10 milyar dolar artıdayız. Yabancı alıcılar, Türk firmalarımıza çok yoğun bir teveccüh gösteriyor. Bunu gerçekleştirdiğimiz heyetlerde de görüyoruz. Tüm sektörlerde ülkemize ciddi bir talep ve ilgi var. Mevcut ivmenin yükselişle devam ediyor olması beklentilerimizi artırıyor. Tüm hedeflerimize büyük bir azim ve inançla yürüyoruz” dedi.