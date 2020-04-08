Hükümlüler merkeze otobüsle bırakılacak

AK Parti ve MHP hukukçuları tarafından hazırlanan infaz teklifi geçtiğimiz hafta TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilmişti. Teklif, TBMM Genel Kurulunda dün görüşülmeye başladı. Bu hafta yasalaşması beklenen teklifle, 90 bin hükümlünün tahliyesi gündeme gelecek.

HÂKİM ONAYIYLA YAPILACAK

Teklife göre yeni tip koronavirüs pandemisi sebebiyle açık cezaevlerinde bulunanlar ile kapalı cezaevinde bulunup da açık cezaevine ayrılmaya hak kazananlar 31 Mayıs'a kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi hâlinde bu süre, Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından her defasında iki ayı geçmemek üzere üç kere uzatılabilecek. Bu çerçevede ilk aşamada, infaz yasasından yararlanacak yaklaşık 45 bin hükümlünün tahliye edilmesi planlıyor. Bu hükümlülerin dosyalarını infaz savcıları ele alacak. Savcılar, yasadan yararlanan hükümlüler hakkında müddetname hazırlayacak ve bunu infaz hâkimliğine gönderecek. Tahliyeler, hâkim onayıyla gerçekleşecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ

Yaşadığı şehirdeki cezaevinde bulunan hükümlüler, tahliyesi kesinleştikten sonra ailelerine teslim edilecek ya da Bakanlık tarafından ayarlanan araçlarla şehir merkezlerine bırakılabilecek. Ancak farklı şehirlerde yaşayan ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunan hükümlüler için valiliklerden veya kaymakamlıklardan ‘seyahat izin belgesi' çıkarılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü mahkûmlar evlerine kadar bırakılabilecek.

MERKEZLERE GÖTÜRÜLECEKLER

Bakanlık, hükümlülerin tahliyesi için ayrıca otobüs firmalarıyla anlaşacak. Otobüsler, tahliye olacak hükümlüleri cezaevlerinin önünden alacak ve belirli şehir merkezlerine bırakacak. Bakanlık yetkilileri, hükümlülerin götürüleceği şehir merkezlerinin planlamasını yapıyor. Bu sırada hükümlülere maske, dezenfektan ve eldivenler verilecek. Ayrıca otobüslerde sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilecek.

YENİ TEST YAPILMAYACAK

Öte yandan, Adalet Bakanlığı koronavirüs salgınına karşı aldığı tedbirler sayesinde, hükümlülerin dış dünyayla bağlantısını minimum düzeye indirmişti. Tahliye edilecek olan hükümlülere öncesinde yeniden bir koronavirüs testi yapılmayacağı öğrenildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hükümlülerde ve tutuklularda koronavirüs vakasına rastlanmadığını, cezaevine kabul işlemleri sırasında yeni gelen tutuklu ve hükümlülere anında sağlık kontrolü yapıldığını, en ufak bir belirti gösterenlerin hastaneye sevk edildiğini ve cezaevine sokulmadığını söylemişti.

​​Türkiye Gazetesi