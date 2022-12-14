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Hülagü, Cumhurbaşkanının Başdanışmanı oldu

Hülagü, Cumhurbaşkanının Başdanışmanı oldu
Hülagü, Cumhurbaşkanının Başdanışmanı oldu

Kocaeli Üniversitesi rektörlüğünü 8 yıl boyunca sürdüren Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı.

Sadettin Hülagü Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. 8 yıl boyunca Kocaeli Üniversitesi rektörlüğü görevini yapan ve geçtiğimiz günlerde yerine Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk atanan Prof. Dr. Sadetin Hülagü bu gece yayımlanan Resmi Gazete kararıyla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. Hülagü, saat 11:00'da düzenlenecek törenle rektörlük görevini Cantürk'e bırakacak. Hülagü'nün yeni görevine önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

Cihat Polat
 

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