Hull City, Adama Traore'yi transfer etti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğunu İngiliz ekibi Hull City, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hull City bu kapsamda Malili futbolcu Adama Traore'yi kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada Traore ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Geçtiğimiz sezon Hatayspor'da oynayan 27 yaşındaki futbolcu 18 resmi müsabakada görev aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Adama Traore kariyerinde Hatayspor dışında AS Bakaridjan, Mouscron-Peruwelz, Lille, Monaco, Rio Ave, Cercle Brugge ve Metz'de oynadı.