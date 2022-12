Hulusi Akar: 'Güvendikleri dağlara karlar yağmadan tarihten ders almalıdırlar'

Katılımcılara seslenen Bakan Hulusi Akar, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile uluslararası ilişkilerde özne haline gelen etki ve yetki alanı her geçen gün genişleyen küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında proaktif davranarak dünyada söz sahibi olan, ayrıca bölgede ve dünyada etkin bir güç olarak güvenlik üreten ülke durumuna gelindiğini ifade etti.

Programa katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da yer aldığı törende "Gaziantep'e değer katanlar" ödülü verildi. Bakan Akar, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e plaket takdim etti.

“Gazi Meclisimizce gazilik unvanı 3 kez verilmiş. Biri Gaziantep'e”

Gaziantep'in kurtuluşunun çok önemli olduğunu ifade eden Gaziantep Valisi Davut Gül, "25 Aralık Gaziantep için çok önemlidir. Bu şehir Müslüman nüfusunun 4'te birini şehit vermiş, 6 bin 317 şehidi var ve kalan 4'te 3'lük kesimi gazi olmuş. Gazi Meclisimizce gazilik unvanı 3 kez verilmiş. Biri Gaziantep'e, diğeri bildiğiniz gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Gazi Meclisin kendisine vermiştir. Gaziantepliler, bunun farkında olarak 101 yıldır şehirde üreterek ülkeye katkı sunarak ve şehrin ve ülkenin büyümesine çaba sarf ederek, gayret gösteriyor. Bunu yaparken de en önemli gücü, geçmişi unutmamak ve şu andaki huzur ikliminin güven ikliminin kıymetini bilmek. Biz sınır şehriyiz, Gaziantep'te üretim oluyorsa, 12 milyar dolar ihracat oluyorsa, en büyük sebeplerinden birisi asayişin huzurun güvenliğin olması. Bunda da Türk Silahlı Kuvvetlerinin başındaki size ve tüm ekibe teşekkür ediyorum, müteşekkiriz" ifadelerine yer verdi.

“Baş veren baş eğmeyenlerin günüdür”

“Bugün, dünden çok daha güvenliyiz, çok daha huzurluyuz” diyerek sözlerine devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün 25 Aralık 101. yıl önce çok önemli bir şehirde şerefli bir gün yaşadık. 25 Aralık tarihi söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyenlerin günüdür, baş veren baş eğmeyenlerin günüdür. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, değerli Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ın ve bütün Mehmetçiklerin büyük mücadelesiyle bugün, dünden çok daha güvenliyiz, çok daha huzurluyuz. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk Gazi şehrimiz için, verilen bu mücadeleyi bütün Türkiye'nin şehirlerine kasabalarına en küçük köylerine kahramanlık olarak göstermiştir.” diye konuştu.

“PKK/YPG Paris'te sokakları yakıyor. Bu dünya etme bulma dünyasıdır”

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ise, “25 Aralık deyince hep kahramanlık hikayeleri anlatılır, ama bugünün Türkiye'sinde bundan 104 yıl önce gelenleri düşündüğümüzde halen aynı mücadeleyi yaptığımızı görüyoruz. Fransızlar Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu gün Atatürk ve silah arkadaşları cuma namazı kılarken Gaziantep'te 3 camiyi bombalıyorlar. O gün dahil savaşı başlatırken camilerimizden, cuma namazı kılınırken başlatıyorlar. Bugün Fransa'da eylemler görüyoruz, o besledikleri, yedirdikleri büyüttükleri PKK/YPG Paris'te sokakları yakıyor. Bu dünya etme bulma dünyasıdır. Onlar nasıl ki 104 yıl önce geldiler ve karşılarında Kara Fatmalar, Şahinbeyler, Şehitkamiller gördülerse biz yine yerimizdeyiz onları burada bekliyoruz. Atatürk'ün söylediği gibi, geldikleri gibi göndermeye de hazırız” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Milli mücadelemizin sembol şehirlerinden olan Gaziantep'imizin işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde şahsıma tevdi edilen Türkiye 100 yılı özel ödülünün benim için gerçekten büyük bir iftihar vesilesi olduğunu da belirtmek isterim. Bu kıymetli ödülü kahraman silah arkadaşlarım ve mesai arkadaşlarım adına alıyor, başta Gaziantep savunmasında şehit düşen kahramanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimiz ve gazilerimize izafet ediyor aynı ruh ve heyecanla bugünde terörle mücadelede kahramanlık gösteren Gaziantepli Mehmetçiklerin alınlarından öpüyorum. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Şehitkamil, Şahinbey, Karayılan, Kılıç Ali Bey, Özdemir Bey olmak üzere Antep savunmasında Türkiye tarihine geçen şanlı kahramanlarına rahmet minnet ve şükranla yad ediyorum. Gaziantep köklü tarihi, turizmi, sanatı ve kültürel zenginlikleriyle tarım, sanayi, ticaret ve ulaşım alanındaki yatırımlarıyla ülkemizin öncü şehirlerinden biridir. Güneydoğu Anadolu'nun parlayan yıldızıdır” diye konuştu.



“Tahıl ihtiyaç sahibi ülkelere emniyet ile sevki sağlanmıştır”

Bakan Akar, “İçerisinde bulunduğumuz dönem küresel ve bölgesel düzeyde risk tehdit ve tehlikelerin had safhaya çıktığı krize ve hatta savaş evrildiği bir dönem olsa da Türkiye, cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı vizyonu ile uluslararası ilişkilerde özne haline gelen etki ve yetki alanı her geçen gün genişleyen küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında proaktif davranarak dünyada söz sahibi olan ayrıca bölgede ve dünyada etkin bir güç olarak güvenlik üreten ülke durumundadır. Ülkemiz özellikle son dönemde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir an önce son bulması ve ateşkesin sağlanması için aktif bir diplomasi ortaya koymuş tüm dünyayı tehdit eden gıda krizin aşılmasına yönelik tahıl sevkiyatının imzalanmasına ve uzatılmasına büyük katkı sağlamıştır. İstanbul'da kurulan müşterek koordinasyon merkezinin çalışmaları ile bugüne kadar Ukrayna Limanı'ndan 15 milyon tondan fazla tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere emniyet ile sevki sağlanmıştır” dedi.

“Güvendikleri dağlara karlar yağmadan tarihten ders almalıdırlar”

Hulusi Akar, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar için gayret gösterdiğini belirterek Yunanistan'ın istikrarsızlığı körükleyen bir tavrının olduğunu söyledi. Yunanistan'ın proaktif eylem ve söylemleri ile saldırgan politikalar sürdürdüğünü anlatarak, son olarak Yunanistan tarafından planlı NATO tatbikatı sırasında NATO görevi yapan uçaklarımıza dahi radar kilit attıklarını söyledi.

Akar, “Bölgesel ve küresel anlamda barış ve istikrar için böyle bir gayret gösterirken maalesef Yunanistan ise istikrarsızlığı körükleyen provokatif eylem ve söylemleri ile yayılmacı ve saldırgan politikalar sürdürmekte, ülkesinin kaynaklarını ve halkın refahını başka ülkelerin çıkarlarına feda etmekte, siyasi varlığını Türkiye düşmanlığı üzerine kurarak her geçen gün yeni gerginliklere sebebiyet vermektedir. Son olarak Yunanistan tarafından planlı NATO tatbikatı sırasında NATO görevi yapan uçaklarımıza dahi radar kilit atılmıştır. Bu düşmanca tavır Yunanistan'ın NATO'nun temel ilkelerine ve değerlerini hiçe sayacak boyutta kontrolden çıktığını göstermektedir. Beklentimiz Yunan siyasilerin uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, sağduyulu bir NATO müttefiki olarak davranmaları, problemlerin diyalog yolu ile çözümlerine odaklanmalarıdır. Güvendikleri dağlara karlar yağmadan 1922'de yaşadıklarını unutmadan tarihten ders almalarıdır. Sonuç olarak Kıbrıs'ta, Ege ve Doğu Akdeniz'de diyaloğa açık olmak ile beraber hiçbir oldu bittiye müsaade etmedik. Bundan sonra da asla etmeyeceğiz. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini korumak da azimli ve kararlıyız ve çok şükür de bundan muktediriz” diye konuştu.

Programa Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel, Mehmet Sait Kirazoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, STK temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende, Milli Savunma Bakanı Akar'a ‘Türkiye Yüzyılı Özel Ödülü' takdim edilirken Gaziantep'e değer katan isimler de ödüllendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce bugüne özel hazırlanan konser sahnelendi.

