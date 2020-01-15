Hulusi Akar: 'S-400'ler Nisan ya da Mayıs'ta tam aktive olacak'

Milli Savunma Bakanı Akar S-400 ile ilgili yaptığı açıklamada; S400 eğitim süreci ve kurulum çalışmaları devam ediyor. Gerçekten ilkeli olma meselesi bu. Cumhurbaşkanımız ne açıkladıysa faaliyetlerimiz planlı sürüyor. Nisan ya da mayısta tam aktive olacak. ABD, Patriot için ‘hayır' dedi, S400 aldık. Geldik F35'lere. Devlet olarak 1.4 milyar dolar taksitini ödedik. Diyorsunuz ki ‘bunu almayın'. Biz ortağız orada. ‘S400 alırsanız F35 vermeyiz' diye bir madde var mı, yok. Bu tür çözüm odaklı girişimlerde bizimle birlikte olmazsanız bizim de başka arayışlara girmemiz en doğal hakkımız, bu nereye gider bilemem. Suriye'de S400 var yanı başında İsrail'de F35 uçuyor'' dedi.