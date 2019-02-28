Hulusi Belgü: 'Yeni gelecek federasyon başkanı, Şenol Güneş ile çalışacak mı?'

Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine TFF başkanlığından istifa eden Yıldırım Demirören ile A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik adamı Şenol Güneş hakkında konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanının istifasını verdiği gün milli takım teknik direktörünün açıklanmasını anlamadığını belirten Belgü, "Yeni gelecek federasyon başkanı, Şenol Güneş ile çalışacak mı? 4 yıllık sözleşme yapacak mı? Burada yapılması gereken şey şuydu; Lucescu ile ayrıldıklarına göre geçici süreyle yardımcısından rica ederlerdi. Yardımcı devam ederdi. Hızlı şekilde federasyon seçimi yapılır, yeni gelen başkanda teknik direktörünü ona göre seçerdi. 4 yıllık sözleşme yapıyorlar. Ben mesela Şenol Güneşle çalışmam. Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başına getirilmesi hatalı bir karar. Şenol Güneş çok fazla Fenerbahçe camiası ile çatışmaya girdi. Bizim Milli Takım'da bir birliktelik sağlanması lazım. Milli Takım maçlarında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın sahasında maç yapılmıyor, Fenerbahçeli, Galatasaraylı futbolculara tepki gösteriliyor diye. Bunu ortadan kaldıracak birinin teknik direktör olması lazım. Şenol Güneş ile her geldiğinde Kadıköy'de olay yaşadık. Buraya teknik direktör olması daha kötü hale getirecek. Herkesin kafasında soru işareti olacak. Güneş'in milli takıma davet ettiği, etmediği oyuncuların kafasında soru işareti olacak. Volkan bir taraftarla tartıştı diye senelerdir milli takıma seçilemedi" diye konuştu.

"İnşallah iyi bir federasyon başkanı seçilir"

Yıldırım Demirören'in bahis şirketini satın almasıyla alakalı sorulan soru ise Belgü, “İşlemler yeni bitmiş, yeni devralıyor. Bence mantıklı bir açıklama yapmış yolu açık olsun. Daha evvelki idaresini başarısını başarısızlığını eleştirmenin anlamı yok o devir kapandı. Biz önümüze bakalım iyi bir federasyon başkanı seçilir inşallah. Hüsnü Güreli iyi bir futbol adamıdır. Mantığıyla hareket eden bir insandır. Ama bir an evvel seçim yapılıp başkanın seçilmesi lazım. Türkiye'de kurullar değil başkanlar kararları alıyor” diye cevap verdi.

Ozan Buğra Koşar