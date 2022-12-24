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Hülya Avşar'dan yeni klip yorumu

Hülya Avşar'dan yeni klip yorumu
Hülya Avşar'dan yeni klip yorumu

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, yeni klibi hakkında "Aslında orda çıplaklık yok. Çıplaklık hissi veriyor olabilir" dedi.

 

Ayvalık'ta zamanını geçiren Hülya Avşar, gazetecilere konuştu. Avşar, "Tatile geldim, fırsat buldukça kaçıyorum. 2023, her zamanki gibi sağlık, sıhhat, anı yaşayabilmeyi öğrenmek, güzel düşünmeyi ve bakmayı bilmek önemli. Bunları getirsin" dedi.
Avşar'a "Yeni klibiniz çok konuşuldu" hatırlatması yapılınca görüşlerini açıklayan Hülya Avşar, "Aslında orda çıplaklık yok. Çıplaklık hissi veriyor olabilir. Dengelemek lazım, çok severek ve bilerek yaptım. Seviyorum da klibimi" dedi.
Zaman zaman farklı şehirlerde konserlere çıkacağını söyleyen Avşar, yeni film ve dizi tekliflerinin olduğunu da söyledi.

Bahadır Demirçeviren
 

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